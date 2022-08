Fußball-Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League die erste Saisonniederlage kassiert - und das peinlich deutlich.

London (SID) - Fußball-Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League die erste Saisonniederlage kassiert - und das peinlich deutlich. Chelsea verlor am Sonntag überraschend 0:3 (0:2) bei Leeds United und hat nach drei Spielen enttäuschende vier Punkte auf dem Konto.

Für Leeds mit Teammanager Jesse Marsch (früher RB Leipzig) trafen der Amerikaner Brenden Aaronson, der einen schlimmen Fehler des Chelsea-Torhüters Edouard Mendy nutzte (32.), Rodrigo Moreno (37.) und Jack Harrison (69.). Mendy hatte versucht, Aaronson mit einem Haken auszudribbeln. Kalidou Koulibaly sah zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte (84.). Die Nationalspieler Kai Havertz (Chelsea) und Robin Koch (Leeds) standen jeweils in der Startelf.

Ihr Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer erlebte bei West Ham United einen misslungenen Einstand. Der von Paris St. Germain nach London gewechselte Verteidiger verursachte beim 0:2 (0:1) gegen Brighhton and Hove Albion den Foulelfmeter, den Alexis Mac Allister (22.) zum 0:1 verwandelte.

Tuchel wird Chelsea voraussichtlich am kommenden Samstag gegen Leicester City fehlen. Der Teammanager wurde für seine Auseinandersetzung mit Antonio Conte (Tottenham Hotspur) für ein Spiel gesperrt. Die Sanktion greift allerdings erst, wenn die schriftliche Begründung veröffentlicht ist.

Nationaltorwart Bernd Leno hatte am Samstag bei seinem Debüt für den FC Fulham einen Sieg gefeiert. Die Londoner gewannen gegen das Überraschungsteam des FC Brentford 3:2 (2:1). Der Serbe Aleksandar Mitrovic (90.) erzielte das Siegtor. Leno war ein starker Rückhalt für sein Team, nachdem er die ersten beiden Spiele nur auf der Bank gesessen hatte.

Der FC Arsenal setzte sich mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel und neun Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Die Gunners gewannen beim AFC Bournemouth 3:0 (2:0). Norwegens einstiges "Wunderkind" Martin Ödegaard (5./11.) schoss Arsenal mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. William Saliba (54.) erhöhte. Am Montagabend empfängt Manchester United mitten in seiner Krise Jürgen Klopp und den FC Liverpool.