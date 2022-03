Die deutsche U21 hat mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg in Israel das Tor zur EM 2023 weit aufgestoßen.

Köln (SID) - Die deutsche U21 hat mit einem hart erkämpften Sieg in Israel das Tor zur EM 2023 weit aufgestoßen. Der Titelverteidiger gewann das Topspiel beim direkten Verfolger mit viel Mühe 1:0 (0:0) und baute seine Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe B aus.

Noah Katterbach vom FC Basel (60.) erzielte in Petach Tikwa das goldene Tor für die ersatzgeschwächte DFB-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo. Nach dem siebten Sieg im achten Spiel kann die deutsche Mannschaft schon mit einem Remis im kommenden Heimspiel gegen Ungarn am 3. Juni die sechste EM-Teilnahme in Folge perfekt machen.

"Wir müssen heute hochkonzentriert sein", hatte Di Salvo kurz vor dem Anstoß gesagt. Wenig später gab es allerdings eine Hiobsbotschaft: Kapitän Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) musste mit Oberschenkelproblemen kurzfristig passen. Die nach zahlreichen Verletzungen und Coronafällen ohnehin neu formierte Mannschaft ging somit ohne ihren Toptorschützen in das Spitzenspiel.

Gegen die körperlich starken Israelis kam das DFB-Team dennoch gut in die Partie, Ersatzkapitän Malik Tillman von Bayern München hatte bei einem Kopfball (8.) die große Chance zur frühen Führung. In der Folge hatte Di Salvos Auswahl aber Mühe, zu weiteren Abschlüssen zu kommen. Die von zwei starken Abwehrreihen geprägte Partie bot den 8000 Zuschauern nur wenig Höhepunkte. Wie schon beim Last-Minute-Sieg im Hinspiel (3:2) erwies sich Israel als zäher Gegner.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Israel das Risiko und hatte durch Osher Davida das 1:0 auf dem Fuß (49.). Der deutsche Nachwuchs sah sich nun in die eigene Hälfte gedrängt - und schlug mitten in der Drangphase eiskalt zu. Der Kölner Jan Thielmann bediente aus links den mitgelaufenen Verteidiger Katterbach, der sein erstes Tor im U21-Trikot erzielte.