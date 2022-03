Berlin (SID) - Hoffnungsträger Felix Magath hat seine Rettungsmission beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nun auch auf dem Rasen offiziell begonnen. Um 10.31 Uhr am Dienstag, rund vier Minuten nach den Spielern, betrat der neue Coach der Berliner den Schenckendorffplatz und bat die Profis zum ersten Mannschaftstraining.

In den verbleibenden acht Ligaspielen soll der 68-Jährige dem auf Tabellenplatz 17 abgestürzten Hauptstadtklub den Klassenerhalt sichern. Hertha ist mit 23 Zählern punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Abstiegsrang 17 platziert. Die Berliner haben keines ihrer zehn Pflichtspiele im Jahr 2022 gewonnen und zuletzt fünf Ligapartien in Serie verloren.

Magath, der den am Sonntag entlassenen Tayfun Korkut ersetzt, war am Montag vorgestellt worden. Da die Mannschaft dort zunächst noch frei hatte, stand das erste gemeinsame Training erst einen Tag später auf dem Plan. Sein Bundesliga-Debüt für Hertha gibt Magath am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim.