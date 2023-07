Große Sorge um die niederländische Torhüterlegende Edwin van der Sar: Der 52-Jährige liegt nach einer "Hirnblutung im Krankenhaus auf der Intensivstation", teilte van der Sars langjähriger Klub Ajax Amsterdam am Freitag mit. Der Niederländer befinde sich "in einem stabilen Zustand", Ajax kündigte ein "Update" an, "sobald es konkretere Informationen gibt".

Die Tageszeitung "De Telegraaf" berichtete, van der Sar habe die Hirnblutung während seines Urlaubs in Kroatien erlitten. Er sei von "einer kleinen kroatischen Mittelmeerinsel mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen" worden. Dort werde er behandelt.

Van der Sar war zuletzt von seinem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten, zum 1. Juni übertrug er seine Aufgaben an den Vorstand. Damals begründete er diesen Schritt mit Erschöpfungs- und Ermüdungssymptomen.

Als Spieler feierte er mit Ajax und später mit Manchester United große Erfolge, zweimal (1995 mit Ajax und 2008 mit Manchester) gewann er die Champions League. Für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte er 130 Länderspiele. Damit ist van der Sar der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen für Oranje, nur Wesley Sneijder (134) lief öfter für das Nationalteam auf.