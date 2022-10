Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Marcos Llorente bangt um seinen Einsatz bei der WM in Katar. Der Mittelfeldspieler von Atletico Madrid zog sich bei der Champions-League-Niederlage gegen den FC Brügge (0:2) am Dienstag eine Oberschenkelverletzung zu und fällt etwa fünf Wochen aus. Die WM beginnt am 20. November, am 27. November trifft Spanien im zweiten Gruppenspiel auf Deutschland.