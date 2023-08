Bayern Münchens Superstar Harry Kane hat nach der Geburt seines vierten Kindes und seiner Tor-Gala gegen den FC Augsburg von "verrückten Wochen" gesprochen. "Ich genieße den Moment und bin sehr glücklich", betonte Englands Teamkapitän nach dem 3:1 (2:0) im Bundesliga-Derby. Seine Familie weilt derzeit noch in London, sie werde "in einigen Wochen nach München kommen".

Sportlich erwartet der Torjäger trotz seines starken Einstandes beim Rekordmeisters eine weitere Steigerung. "Wir lernen uns jeden Tag im Training besser kennen, mit jedem Spiel, das wir machen. Wir haben fantastische Qualität in der Mannschaft. Ich liebe die Chemie. Das wird mehr und mehr wachsen", sagte Kane bei DAZN.

Der 100-Millionen-Einkauf hatte gegen den FCA in der 40. Minute einen Handelfmeter nach VAR-Entscheidung eiskalt verwandelt. In der 69. Minute gelang dem 30-Jährigen im zweiten Ligaspiel bereits der dritte Treffer. 75.000 Fans in der Allianz Arena feierten Kane euphorisch - auch die Kollegen sind begeistert.

"Er macht Tore, er ist ein Mann, er tut uns gut. Wir wissen, dass wir ihm den Ball geben können. Auch unsere Außenspieler haben den ein oder anderen Raum mehr", lobte Kapitän Joshua Kimmich und fügte an: "Der Anfang war sehr anstrengend für ihn. Er kommt jetzt an. Die Tore werden ihm noch mehr Selbstvertrauen geben. Man merkt, dass er Verantwortung übernehmen möchte."

Leon Goretzka würdigte Kane als "Weltklasse-Fußballer und großartigen Typ. Man merkt seine Aura in der Kabine. Er macht was her, überragend", sagte der Nationalspieler.

Auch für den früheren DFB-Kapitän Michael Ballack zahlt sich der Kane-Transfer für den FC Bayern schon jetzt aus. "Er ist noch nicht 100 Prozent fit, aber er macht die Tore und ist präsent, das zeichnet einen Weltklassespieler aus. Dafür ist er geholt worden", sagte der DAZN-Experte. Der FC Bayern werde von Kane "profitieren, nicht nur sportlich, auch in der Außendarstellung".