Weltmeister Max Verstappen im Red Bull hat sich die Pole Position für den britischen Grand Prix in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Niederländer setzte sich im Qualifying vor dem Überraschungsteam McLaren mit Lando Norris ( Großbritannien) und Oscar Piastri ( Australien) durch.

"Ich war schon überrascht, diese beiden Jungs da zu sehen", sagte Verstappen: "Ein toller Job, den sie gemacht haben." Norris freute sich über den Erfolg vor seinem Heimpublikum, haderte aber ein bisschen mit der vertanen Chance, sogar Startplatz eins zu erobern. "Max macht halt immer alles kaputt", sagte er mit einem breiten Grinsen.

Für Verstappen ist es die 27. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die siebte der Saison. Sein Teamkollege Sergio Perez ( Mexiko) scheiterte zum wiederholten Mal in dieser Saison im Q1 und steht auf dem 16. Startplatz. Haas-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es ins Q2 und steht am Sonntag in der Startaufstellung auf Platz elf.

Seit dem Sieg von Ferrari-Pilot Charles Leclerc ( Monaco) beim Großen Preis von Österreich 2022 gewann Red Bull 19 von 20 Rennen, 16 Siege gingen dabei allein an Verstappen. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf den zweitplatzierten Perez beträgt 81 Punkte.