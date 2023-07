Max Verstappen ist weiter nicht zu stoppen. Der Weltmeister gewann souverän den Sprint in Spielberg und setzte die Erfolgsserie von Red Bull fort.

Max Verstappen ist weiter nicht zu stoppen. Der Formel-1-Weltmeister gewann souverän den Sprint in Spielberg und setzte die Erfolgsserie von Red Bull in diesem Jahr fort. Alle acht bisherigen Grand Prix und beide Sprints wurden nun vom Weltmeisterteam gewonnen. Für Verstappen war es der vierte Sprinterfolg im achten Anlauf.

Der Niederländer triumphierte nach 24 Runden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez ( Mexiko) und dem Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Verstappen baute seine WM-Führung auf Perez vor dem Großen Preis am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) damit auf 70 Punkte aus.

"Der Start war nicht ideal, aber nach der ersten Runde in Führung konnte ich die Reifen gut managen", resümierte Verstappen nach seinem Ritt auf abtrocknender Strecke - 21 Sekunden Vorsprung hatte er am Ende auf seinen ersten Verfolger. Allerdings lieferte er sich in der ersten Runde einen harten Zweikampf mit Perez, der den Weltmeister auf die Wiese schickte. "Es war ein etwas haariger Moment", erklärte Verstappen im Ziel. Im Boxenfunk hatte er sich noch deutlich weniger diplomatisch geäußert.

"Wir sind froh über Platz eins und zwei. Aber die erste Runde war etwas aufregend", bemerkte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko spitz am Sky-Mikrofon: "Bei nassen Verhältnissen den anderen auf die Wiese schicken, ist alles andere als gute Teamarbeit."

Nico Hülkenberg, der es in 189 Grand Prix nie unter die Top drei geschafft hatte, lag bis zur Halbzeit auf Platz zwei, verlor dann Positionen, pokerte mit Trockenreifen und holte als Sechster am Ende immerhin drei WM-Punkte.

Nach einer Aufwertung ist ein Sprint-Sieg mittlerweile acht WM-Punkte wert und damit durchaus bedeutsam. 2023 stehen insgesamt sechs Sprints im WM-Kalender.

Am Freitag hatte sich Verstappen im Qualifying für den Großen Preis von Österreich die Pole Position gesichert.