Rudi Völler will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder näher an ihre Fans bringen und hat konkrete Pläne dazu für die Europameisterschaft.

Köln (SID) - DFB-Sportdirektor Rudi Völler will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder näher an ihre Fans bringen und hat konkrete Pläne dazu für die Europameisterschaft 2024. "Der letzte Stand ist, dass wir nach Herzogenaurach gehen, und ich kann versprechen, dass wir die ein oder andere Einheit auch öffentlich machen werden", sagte Völler im ZDF-Sportstudio in Bezug auf das Mannschaftsquartier bei der Heim-EM.

Wichtig sei dabei jedoch, "dass die Spieler davon überzeugt sind und das annehmen", so Völler. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften in Brasilien, Russland und Katar hatte die DFB-Elf jeweils weit außerhalb der Spielorte gehaust.

Immer wieder betonte Völler die Ziele auf zwischenmenschlicher Ebene: "Das Allerwichtigste ist auf dem Platz. Dass du versuchst, durch tollen und begeisternden Fußball die Menschen zurückzugewinnen." Der Verband und die Mannschaft nehmen sich vor, "die Menschen wieder zu begeistern. Und das werden wir schaffen."

Dabei setzt Völler auch auf die Fähigkeiten von Hansi Flick, der definitiv bis zur Endrunde Bundestrainer bleiben soll: "Da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich bin sowas von überzeugt, dass Hansi Flick das hinbekommen wird."