Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat Champions-League-Halbfinalgegner FC Villarreal und Trainer Unai Emery in den höchsten Tönen gelobt. "Ich hatte vorher viel Respekt vor Unai Emery und Villarreal", sagte Klopp vor dem Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Weil ich die Spiele gegen Bayern und Juve, natürlich nur mit einem Auge, gesehen habe. Aber mittlerweile habe ich sie nun vernünftig angesehen und: Wow! Beeindruckend." Das Rückspiel steigt am 3. Mai in Villarreal.

Laut Klopp sei Emery ein "detailversessener Trainer, der die auf alle verschiedenen Situationen im Spiel vorbereitet." Unter dem Coach hatte Villarreal im Viertelfinale Bayern München ausgeschaltet, nachdem die Spanier eine Runde zuvor Juventus Turin bezwungen hatten. "Da mag ein kleiner Vorteil gewesen sein, dass Juve oder Bayern sie vielleicht unterschätzt haben", sagte Klopp: "Aber sowas ist uns noch nie passiert und besonders nach diesen vier Spielen gibt es da keine Chance."