Dortmund (SID) - Die Ausfallliste bei Borussia Dortmund hat sich vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Manchester City (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) deutlich verkleinert. Die zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard traten am Dienstagmittag allesamt mit dem Team die Reise nach England an.

Dennoch stehen Trainer Edin Terzic beim Wiedersehen mit den ehemaligen BVB-Spielern Erling Haaland, Manuel Akanji und Ilkay Gündogan weiterhin zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung.

Neben Stürmer Sebastian Haller, der aufgrund seiner Hodenkrebserkrankung ausfällt, fehlen auch Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulterverletzung), Mateu Morey Bauza (Meniskusverletzung) und Stammtorwart Gregor Kobel (Muskelfaserriss).