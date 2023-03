Dschidda (SID) - Weltmeister Max Verstappen und sein Red-Bull-Team haben im Abschlusstraining zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Muskeln spielen lassen. Der Niederländer drehte in der dritten Session von Dschidda am Samstag in 1:28,485 Minuten die mit Abstand schnellste Runde und scheint vor dem Qualifying am Abend deutscher Zeit (18.00 Uhr/Sky) kaum zu schlagen.

Sein Teamkollege Sergio Perez holte Rang zwei, lag aber bereits 0,6 Sekunden zurück. Der in der noch jungen Saison überraschend starke Aston Martin war erneut die zweite Kraft, in Reichweite war Fernando Alonso damit aber nicht: eine Sekunde trennte den Altmeister von Verstappen, sein Teamkollege Lance Stroll lag knapp dahinter auf Rang vier.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte den Mercedes auf Platz fünf, mit minimalem Abstand war Vizeweltmeister Charles Leclerc bester Ferrari-Pilot auf Rang sechs. Der Monegasse wird aufgrund des wiederholten Wechsels von Antriebskomponenten in der Startaufstellung allerdings um zehn Plätze zurückversetzt. Nico Hülkenberg holte im Haas den 13. Platz und war damit wie zuletzt bereits schneller als Teamkollege Kevin Magnussen (17.).

Das dritte freie Training fand auf dem Stadtkurs in Dschidda anders als Qualifying und Rennen bei Tageslicht statt. Die wichtigsten Sessions des Wochenendes werden nach Einbruch der Dunkelheit ausgetragen, die Strecke ist dann kälter, die Bedingungen ändern sich also noch einmal.