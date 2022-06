Gelsenkirchen (SID) - Der Wechsel von Stürmer Sebastian Polter vom VfL Bochum zum Ruhr-Rivalen Schalke 04" itemprop="name" />FC Schalke 04 ist perfekt. Dies teilten die beiden Fußball-Bundesligisten am Montag mit. Nach Angaben der Schalker erhält der 31-Jährige einen Vertrag bis 2025, zur Ablösesumme machten die Klubs keine Angabe. Medienberichten zufolge soll sie bei 1,5 Millionen Euro liegen.

"Schalke ist ein großer Klub, der in die Bundesliga gehört. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um in der kommenden Saison die Klasse zu halten. Daran werde ich vom ersten Tag an alles setzen", sagte Polter, für den es der achte Profiklub in drei Ländern (Deutschland, England, Niederlande) ist.

Der ehemalige Berliner trug in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren zum Bochumer Klassenerhalt bei. Auf Schalke soll er Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde unterstützen.