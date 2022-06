Köln (SID) - Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich ist mit einer ernüchternden 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Dänemark in die Nations League gestartet. In St. Denis waren die Hausherren zwar die bessere Mannschaft, gingen nach zuvor sieben Siegen in Folge aber mit leeren Händen vom Platz. Beide Teams treffen am 26. November auch bei der WM in Katar aufeinander.

Der eingewechselte Andreas Cornelius (68./88.) sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg der Dänen. Karim Benzema hatte im Stade de France, wo er sechs Tage zuvor mit Real Madrid die Champions League gewonnen hatte, den Gastgeber zunächst die Führung geschossen (51.).

Ohne Weltmeister-Trainer Didier Deschamps, dessen Vater Anfang der Woche verstorben war und der von seinem Assistenten Guy Stephan vertreten wurde, hatte Frankreich zunächst Glück: Joakim Maehle traf aus spitzem Winkel den Pfosten (4.).

Mit den Bayern-Profis Lucas Hernandez und Kingsley Coman in der Startelf übernahm Frankreich anschließend das Kommando. Die Dänen, bei denen Christian Eriksen sein erstes Pflichtspiel im Nationalteam seit seinem Herzstillstand bei der EM im Vorjahr bestritt, hatten nun kaum noch Chancen.

Daran änderte sich nach der Pause nicht viel. Der Leipziger Christopher Nkunku ersetzte den angeschlagenen Kylian Mbappe, der über Knieschmerzen klagte. Die Führung blieb somit Benzema vorbehalten: Der Routinier ließ im Strafraum zwei Gegenspieler stehen und schloss überlegt ab. Cornelius stellte aber völlig unerwartet die Partie noch auf den Kopf.