Doha (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Mission in Katar am 23. November um 14.00 Uhr (16.00 Uhr Ortszeit) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan im Khalifa International Stadium. Das geht aus dem in der Nacht zu Samstag vom Weltverband FIFA veröffentlichten WM-Spielplan hervor.

Das Topspiel der Gruppe E gegen Spanien am 27. November sowie der Abschluss gegen Costa Rica oder Neuseeland am 1. Dezember finden dagegen zur deutschen Primetime statt. Beide Begegnungen starten um 20.00 Uhr im Al-Bayt-Stadion.

Das erste WM-Spiel bestreitet indes überraschend nicht der Gastgeber Katar. Laut Spielplan trifft am 21. November um 11.00 Uhr zunächst Senegal auf die Niederlande. Erst nach dem Duell in Gruppe B zwischen England und Iran (14.00 Uhr) gibt Katar sein WM-Debüt gegen Ecuador um 17.00 Uhr (alle Zeiten MEZ) im Al-Bayt-Stadion.