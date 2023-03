Frankfurt am Main (SID) - Das schmerzliche Vorrunden-Aus bei der WM soll für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Heim-EM 2024 keine Rolle mehr spielen. Das Turnier in Katar sei zwar "eine bittere Erfahrung" gewesen, sagte Mario Götze: "Aber es geht immer weiter, man hat wieder neue Aufgaben." Daher müsse man "in die Zukunft schauen und lösungsorientiert bleiben".

Die DFB-Auswahl startet mit den Länderspielen gegen Peru in Mainz am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später gegen Belgien in Köln ins neue Jahr. Man wolle diese Spiele mit "viel Vorfreude und Energie" angehen, so der WM-Held von 2014.

Sein Frankfurter Teamkollege Kevin Trapp betonte, dass man sich wieder "als Mannschaft finden" müsse. Jeden Einzelnen der sechs Debütanten müsse man "gut integrieren".

Gegen Peru und Belgien erhofft sich der Torhüter zwei Siege. "Wir wollen das Jahr mit guten Ergebnissen beginnen und die Leute nicht nur mit Unterschriften glücklich machen, sondern auch mit Leistung", sagte Trapp nach dem öffentlichen Training vor rund 3500 Fans am Montag in Frankfurt.