Die deutschen Fußballerinnen haben am Rande der WM in Australien bei einem Ausflug tierische Bekanntschaften gemacht.

Die deutschen Fußballerinnen haben am Rande der WM in Australien bei einem Ausflug tierische Bekanntschaften gemacht. Nach einer Busfahrt zum Wyee Point bestaunten die Nationalspielerinnen Kängurus während der Abenddämmerung am Donnerstag in einem Wohngebiet.

Auf einem DFB-Video bei Social Media ist zu sehen, wie Verteidigerin Sara Doorsoun sogar ein kleines Exemplar füttert. Die Spielerinnen, die sich für die freiwillige Aktivität am freien Nachmittag entschieden hatten, schossen bei einem kurzen Spaziergang zahlreiche Selfies von ihrer Begegnung mit den Beuteltieren.

Ernst wird es für die DFB-Frauen am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF). Dann bestreitet der zweimalige Weltmeister in Melbourne sein erstes Gruppenspiel gegen Marokko. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).