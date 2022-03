Toronto (SID) - Kanada hat sich zum zweiten Mal nach 1986 für die Endrunde einer Fußball-WM qualifiziert. Erneut ohne Alphonso Davies von Bayern München siegte die Mannschaft des englischen Trainers John Herdman vor 30.000 Zuschauern in Toronto mit 4:0 (2:0) gegen Jamaika und holte sich damit bereits vor dem letzten Spieltag der CONCACAF-Gruppe den noch nötigen einen Punkt. Kanada hatte 1986 bei der WM in Mexiko alle drei Vorrundenspiele verloren und dabei keinen Treffer erzielt.

Die besten Chancen auf die zwei weiteren sicheren WM-Plätze haben die USA und Mexiko (jeweils 25 Punkte). Die USA besiegten auch dank dreier Treffer des früheren Dortmunders Christian Pulisic die Mannschaft von Panama in Orlando mit 5:1 (4:0) und können sich am letzten Spieltag gegen den viertplatzierten Costa Rica (22 Punkte) sogar noch eine Niederlage erlauben. Die Amerikaner haben eine um zehn Treffer bessere Tordifferenz.

Mexiko gewann in Honduras mit 1:0 (0:0) und hätte mit einem Punkt gegen El Salvador mindestens Platz drei und damit die Teilnahme an der WM sicher. Der Vierte der CONCACAF-Gruppe - USA, Mexiko oder Costa Rica - bestreitet zumindest die internationale Play-off-Partie gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe. Der Gegner wird am Mittwoch zwischen Neuseeland und den Salomonen ermittelt.