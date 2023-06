Die deutschen Fußballerinnen müssen beim vorletzten WM-Test gegen Vietnam ohne Lena Oberdorf auskommen. Die Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg reiste aufgrund eines Infektes nicht mit zum Länderspiel am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte.

Die Vize-Europameisterin blieb am Freitag stattdessen im Trainingslager in Herzogenaurach, wo sich das DFB-Team seit Dienstag auf die Titeljagd in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vorbereitete. Am 7. Juli steht noch die Generalprobe gegen Sambia in Fürth auf dem Programm, ehe es bei der Endrunde gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) geht.