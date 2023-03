Frankfurt am Main (SID) - Kaum Zeit zum Eiersuchen: Die deutschen Fußballerinnen intensivieren rund um Ostern ihre Vorbereitung auf die WM-Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am Karfreitag (7. April/20.00 Uhr) treten die Vize-Europameisterinnen in Sittard bei Ex-Europameister Niederlande an. Vier Tage später messen sich die DFB-Frauen in Nürnberg mit "einem weiteren hochkarätigen Gegner". Konkret wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum zweiten Gegner am Montag noch nicht werden.

"Die Niederlande ist nach Schweden ein weiterer Hochkaräter auf dem Weg Richtung WM", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, deren Schützlinge sich beim Start ins WM-Jahr vor zwei Wochen mit einem 0:0 gegen die Schwedinnen begnügen mussten: "Wir wollen mit den beiden Länderspielen im April die nächsten Schritte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer gehen."