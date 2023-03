Dortmund (SID) - Marius Wolf vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich im Herbst einer Herz-Operation unterzogen und bangte um die Fortsetzung seiner Karriere. Beim BVB-Profi war ein leichtes Vorhof-Flimmern diagnostiziert worden, wie Wolf in einem Talkformat der Ruhr Nachrichten erzählte. "Der Herz-Rhythmus war nicht normal. Ich habe das deutlich gemerkt. Da wird dir mulmig und komisch, weil du nicht weißt, was es ist", sagte Wolf.

Die Operation sei aber problemlos verlaufen, zehn Tage nach dem Eingriff konnte Wolf schon wieder mit sportlicher Aktivität beginnen. Der BVB hatte Anfang November das vorzeitige Ende des Sportjahres für Wolf verkündet, seit Januar muss der Außenbahnspieler keine blutverdünnenden Medikamente mehr nehmen. In der Rückrunde zählt Wolf zu einer festen Größe des Dortmunder Aufschwungs.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es völlig weg ist, aber auf dem Platz ist man so fokussiert, da hat man keine Zeit, an alles andere zu denken", sagte der 27-Jährige: "Dann kommt aber auch der Gedanke: Du hast 90 Minuten Fußball gespielt, so schlecht kann es dir nicht gehen."