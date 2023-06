Nach dem knappen Verpassen des Europacup-Comebacks peilt der VfL Wolfsburg für die nächste Saison die Rückkehr auf die große Fußball-Bühne an. Die Wölfe wollen "die nächste Saison auf einem internationalen Platz beenden", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (38) bei Sky. Trainer Niko Kovac sei für diesen Weg genau "der richtige Mann", sagte Schäfer weiter: "Niko ist jemand, der sehr viel hinterfragt, um eben diesen Schritt nach vorne zu machen. Er ordnet diesem Erfolg alles unter."

Wolfsburg hatte am letzten Spieltag noch die Chance, sich für den Europacup zu qualifizieren. Doch statt an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen und sich einen Platz in der Europa League oder Conference League zu sichern, fielen die Niedersachsen hinter Eintracht Frankfurt auf den achten Platz zurück und stehen dadurch mit leeren Händen da. In der Saison 2021/2022 hatten die Wölfe noch Champions League gespielt.