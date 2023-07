Der neue Anführer Granit Xhaka setzt sich und dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sofort hohe Ziele. "Ich bin einer, der groß denkt, der große Ansprüche an sich selbst, die Mannschaft und den ganzen Verein hat", sagte der Schweizer Nationalspieler: "Diese Mannschaft gehört ganz oben hin."

Xhaka ist bewusst einige Tage früher ins Training eingestiegen als nötig. "Ich wollte damit zeigen: Ich bin nicht nur hier, um Spaß zu haben, sondern ich habe eine Rolle, die mir der Trainer gegeben hat, die sehr wichtig ist - diese Mannschaft mitzuziehen."

Der 30-Jährige kehrt nach sieben Jahren beim FC Arsenal in die Bundesliga zurück, zuvor hatte er vier Jahre lang für Borussia Mönchengladbach gespielt. "Das Tempo in der Premier League ist anders, es gibt weniger Pausen", sagte er, "taktisch aber ist die Bundesliga sicher besser." Parallel zu seiner Zeit in Leverkusen will Xhaka die A-Trainerlizenz erwerben.