Basketball-Jungstar Victor Wembanyama hat seine San Antonio Spurs mit einer starken Leistung zum fünften Saisonsieg geführt. Der 19 Jahre alte Franzose erzielte beim 118:105 bei den Portland Trail Blazers 30 Punkte und steuerte zudem jeweils sechs Rebounds und Assists bei - in nur 24 Minuten. Die Spurs beendeten damit die Serie von fünf Niederlagen in Folge, bleiben mit der Bilanz von 5:25 Siegen aber Letzter im Westen.

Wembanyama ist damit der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der 30 Punkte und 7 Blocks in weniger als 30 Minuten Spielzeit erzielt hat. Die 30 Zähler bedeuten zudem seinen zweitbesten Wert in dieser Saison, nur Anfang November gegen die Phoenix Suns war der 2,24 Meter Riese mit 38 Punkten noch erfolgreicher.

Eine Glanzleistung lieferte auch der zweimalige MVP Nikola Jokic. Beim 142:105-Kantersieg der Denver Nuggets gegen die Memphis Grizzlies erzielte der Serbe mit 26 Punkten, 14 Rebounds sowie zehn Assists bereits sein elftes Triple-Double in dieser Saison - traf dabei jeden seiner elf Wurfversuche aus dem Feld und jeden seiner drei Freiwürfe.

Die Nuggets feierten damit den sechsten Sieg in Serie und stehen in der Western Conference mit 23 Siegen bei zehn Niederlagen hinter den Minnesota Timberwolves (23:7) auf Rang zwei.