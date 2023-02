Basketball-Superstar LeBron James kommt dem Allzeit-Punkterekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer näher.

Los Angeles (SID) - Basketball-Superstar LeBron James kommt dem Allzeit-Punkterekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer näher. Der 38-Jährige erzielte bei der 126:131-Niederlage seiner Los Angeles Lakers bei den New Orleans Pelicans 27 Punkte. Damit fehlen James nur noch 36 Zähler, um den legendären Kareem Abdul-Jabbar (38.387) in der ewigen Bestenliste zu überholen.

"Ich will einfach nur gewinnen", sagte James und fügte hinzu: "Ich bin verdammt müde. Am Dienstag werde ich bereit sein." Dann könnte der Rekord schon fallen, wenn die Lakers auf Oklahoma City Thunder treffen. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kam derweil gegen New Orleans auf sieben Zähler, zwei Rebounds und zehn Assists.

Auf Rang 13 in der Western Conference liegen die Kalifornier aber weiter zwei Siege hinter den Plätzen für die Pre-Play-offs.

Schröders Nationalmannschaftskollege Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks gegen die Los Angeles Clippers mit 128:134 nach Verlängerung. Der 24 Jahre alte Center erzielte fünf Punkte und vier Assists, holte aber auch elf Rebounds. Die Knicks bleiben als Siebter in der Eastern Conference mittendrin im Rennen um die Play-offs.