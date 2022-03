New York (SID) - Eine Beleidigung kommt Basketball-Superstar Kevin Durant teuer zu stehen: Der 33-Jährige von den Brooklyn Nets muss nach einer obszönen Äußerung gegenüber einem Fan im Spiel gegen die Dallas Mavericks am Mittwoch 25.000 Dollar Strafe zahlen. Das teilte die NBA am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Ende des zweiten Quarters.

"Halt deinen Mund und setzt dich hin", rief Durant einem Fan zu, der ihn zuvor leicht provoziert hatte. Die Nets verloren das Spiel in letzter Sekunde mit 111:113.