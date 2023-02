Köln (SID) - Nach seinem Abschied von der Footballbühne legt NFL-Legende Tom Brady eine Pause ein und tritt seinen künftigen Job als TV-Experte erst im nächsten Jahr an. Das sagte der 45-Jährige in der Radiosendung "The Herd With Colin Cowherd".

"Ich möchte in dem, was ich tue, großartig sein", so Brady, "und es braucht immer etwas Zeit, um Strategien zu entwickeln, zu lernen, zu wachsen und mich weiterzuentwickeln." Deshalb wird der frühere Quarterback erst im Herbst 2024 ans Mikro wechseln.

Brady, der seine NFL-Karriere am 1. Februar nach 23 Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen beendete, hatte im Vorjahr laut Medienberichten einen mit 375 Millionen Dollar dotierten Zehnjahresvertrag bei Fox Sports unterschrieben.