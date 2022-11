München (SID) - Star-Quarterback Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers reisen laut Sportwettenanbieter bwin als Favoriten zum ersten Spiel der National Football League ( NFL) auf deutschem Boden.

In der mit 70.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz-Arena behaupten die Bucs mit Sieg-Quote 1,67 nach Ansicht von bwin die Spitzenposition in der NFC South und dürfen sich trotz durchwachsener Saison weiter Hoffnungen auf die Teilnahme an den Play-offs machen.

Gehen die Seattle Seahawks am Sonntag (15.30 Uhr/Pro Sieben und DAZN) als Sieger vom Platz, zahlt der Wettanbieter das 2,25-Fache des Einsatzes zurück.