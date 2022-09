New York (SID) - Die Boston Celtics haben Cheftrainer Ime Udoka für die gesamte NBA-Saison 2022/23 wegen "Verstößen gegen die Teamrichtlinien" suspendiert. Über seine Zukunft bei den Celtics über die Saison hinaus werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, hieß es in einem Klub-Statement am Donnerstag.

Genauere Angaben machten die Celtics nicht zu der Strafe, die zu den härtesten gehört, die jemals gegen einen NBA-Cheftrainer verhängt worden ist. ESPN und The Athletic hatten zuvor von einer einvernehmlichen Beziehung mit einer Celtics-Mitarbeiterin berichtet, mit der Udoka gegen die Richtlinien der Organisation verstoßen habe.

"Ich möchte mich bei unseren Spielern, Fans, der gesamten Celtics-Organisation und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie im Stich gelassen habe", sagte Udoka: "Es tut mir leid, dass ich das Team in diese schwierige Situation gebracht habe, und ich akzeptiere die Entscheidung des Teams." "Aus Respekt vor allen Beteiligten" werde er keinen weiteren Kommentar abgeben.

Udoka hatte Boston in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 2010 in die Finalserie geführt. Mit dem mittlerweile zu den Indiana Pacers abgewanderten Nationalspieler Daniel Theis unterlagen die Celtics den Golden State Warriors (2:4). Da die Saisonvorbereitung bald beginnt, gilt Assistenzcoach Joe Mazzulla nach ESPN-Angaben als wahrscheinliche Interimslösung.