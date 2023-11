Nach seinem Achillessehnenriss steuert Footballstar Aaron Rodgers weiter im Eiltempo auf sein Comeback in der NFL zu. Nur elf Wochen nach der notwendigen Operation wurde der Quarterback von New York Jets am Mittwoch für ein 21-tägiges Trainingsfenster aktiviert. Wird er nach diesen drei Wochen nicht in den Spieltagskader berufen, muss er jedoch endgültig auch den Rest der Saison aussetzen.

Rodgers hatte sich bei seinem Debüt für die Jets Mitte September nach nicht einmal fünf Minuten die linke Achillessehne gerissen. Normalerweise ist eine neun- bis zwölfmonatige Pause die Folge. Der 39-Jährige hatte in den vergangenen Wochen aber immer wieder durchblicken lassen, dass er eine Rückkehr in der laufenden Saison plant.

Am Dienstag teilte Rodgers in der Show des Ex-Footballspielers Pat McAfee mit, dass die Entscheidung über seine Rückkehr an zwei Faktoren geknüpft sei: seine Gesundheit und die Play-off-Chancen der Jets. Letztere stehen ohne den Star-Quarterback, der am Samstag 40 Jahre alt wird, bei einer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen allerdings bereits eher schlecht.