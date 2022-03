Die Dallas Mavericks haben den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht.

Hamburg (SID) - Die Dallas Mavericks haben den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht. Mit dem 120:112-Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Cleveland Cavaliers ist dem Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber, der auf sechs Punkte kam, die Teilnahme an der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. Aktuell belegen die Texaner Rang drei der Western Conference.

Die Boston Celtics haben dagegen trotz eines überzeugenden Auftritts von Center Daniel Theis einen Rückschlag im Rennen um die aussichtsreichsten Play-off-Plätze erlitten. Der Rekordmeister unterlag mit 98:106 den Miami Heat, die an der Spitze der Eastern Conference stehen und wie die Mavs bereits qualifiziert sind. Die Celtics, für die Theis 15 Punkte ohne Fehlversuch aus dem Feld erzielte, liegen auf Rang vier.

Auf starke 28 Punkte kam Shootingstar Franz Wagner für Orlando Magic und sein Bruder Moritz fügte vier weitere Zähler hinzu. Dennoch setzte es für das abgeschlagene Team eine 110:127-Pleite bei den Washington Wizards. Ohne den mit Schulterproblemen fehlenden Dennis Schröder kassierten die Houston Rockets zudem eine 118:121-Niederlage gegen die Sacramento Kings.

Houston ist raus aus dem Play-off-Rennen, die schwer enttäuschenden Los Angeles Lakers haben noch eine kleine Chance, müssen aber im Duell bei Utah Jazz in der Nacht zum Freitag weiter auf ihren Topstar LeBron James verzichten, der Knöchelprobleme hat.