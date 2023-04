Nach seinem Herzstillstand auf dem Spielfeld war für Footballprofi Damar Hamlin keine Option, den Sport aufzugeben. "Mein Herz schlägt immer noch für das Spiel. Ich liebe das Spiel", sagte der Safety von den Buffalo Bills aus der US-Profiliga NFL.

Hamlin hat gut dreieinhalb Monate nach seinen Zusammenbruch Grünes Licht für jegliche Trainingsaktivitäten erhalten. Der 25-Jährige ist wieder bei seinem Team und arbeitet an seiner Rückkehr in die Liga. "Ich möchte es mir selbst beweisen, niemandem sonst", sagte der Profi: "Ich möchte den Leuten zeigen, dass die Angst eine Wahl ist, mit der man weitermachen kann, ohne die Antworten zu haben und ohne zu wissen, was am Ende des Tunnels ist."

Man müsse "einfach den rechten Fuß vor den linken setzen und weitermachem", so Hamlin, "dafür möchte ich stehen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich habe eine lange Reise vor mir." Der Vorfall haben zwar sein Leben verändert, "aber er ist nicht das Ende meiner Geschichte", sagte der Defensivspieler.

Hamlin war am 2. Januar im Spiel der Bills bei den Cincinnati Bengals nach einem Hit zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden.