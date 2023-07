Die Leipzig Kings stellen den Spielbetrieb in der European League of Football (ELF) ein.

Die Leipzig Kings stellen den Spielbetrieb in der European League of Football (ELF) ein. Dies teilten die Kings am Montagabend bei Instagram mit. "Die grundsätzlich positiven Gespräche mit möglichen Investoren bedürfen mehr Zeit, die wir aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und einer fehlenden Zwischenfinanzierung nicht mehr haben", erklärte die Franchise.

Die derzeitige "Finanzierungslücke" betrage knapp 550.000 Euro, diese bis zur einer Frist am Mittwoch zu schließen, sei "realistisch nicht zu schaffen", hieß es weiter. Man könne keine Auskunft darüber geben, "inwiefern ELF Football in Leipzig weitergeführt werden soll", alle Interessierten mögen "direkt die Liga kontaktieren".

Die Kings hatten am vergangenen Freitag ihr für den darauffolgenden Samstag angesetztes Heimspiel gegen die Prague Lions wegen ihrer Finanzprobleme abgesagt. Bereits Ende Juni hatte der Verein angekündigt, dass er den Spielbetrieb wahrscheinlich einstellen müsse.

Die ELF befindet sich in ihrer dritten Saison, die Kings waren ab der ersten Spielzeit dabei.