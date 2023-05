Joel Embiid ist erstmals zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden. Der Star-Center der Philadelphia 76ers erhielt bei der prestigeträchtigen Wahl 915 Punkte und verwies Nikola Jokic (Denver Nuggets/674) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/606) auf die Plätze. Embiid hatte in den vergangenen beiden Jahren den zweiten Platz hinter Jokic belegt.

Er steht mit Philadelphia im Viertelfinale der Play-offs. In der Hauptrunde kam der 29-Jährige aus Kamerun in 66 Spielen auf durchschnittlich 33,1 Punkte, 10,2 Rebounds und 4,2 Assists.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es hat lange auf sich warten lassen. Ich habe hart gearbeitet und eine Menge durchgemacht. Und ich spreche nicht nur über Basketball, ich spreche über das Leben, meine Geschichte, wie ich hierher gekommen bin und was ich tun musste, um hier zu sein", sagte Embiid: "Es fühlt sich gut an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Unglaublich."