Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA offenbar vor einem Wechsel von den Boston Celtics zu den Indiana Pacers. Das berichtet ESPN. Theis wird demnach gemeinsam mit weiteren Spielern und einem Draft-Pick nach Indiana geschickt. Im Gegenzug soll Spielmacher Malcolm Brogdon nach Boston kommen.

Die Pacers hatten in der vergangen Saison enttäuscht und die Play-offs in der Eastern Conference klar verpasst. Theis dagegen stand mit den Celtics in den NBA-Finals gegen die Golden State Warriors. Der 30-Jährige spielte bei der 2:4-Niederlage in der Best-of-seven-Serie aber nur eine Nebenrolle beim Rekordmeister.