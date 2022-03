Los Angeles (SID) - NFL-Profi Calvin Ridley von den Atlanta Falcons wird wegen Wetten auf Partien der US-Football-Liga bis zum Ende der Saison 2022 gesperrt. Das teilte Ligaboss Roger Goodell am Montag mit. Demnach soll Ridley im vergangen Jahr fünf Tage lang auf NFL-Partien gewettet haben.

Nach Angaben der Liga soll der 27 Jahre alte Wide Receiver weder Insider-Informationen verwendet, noch Spiele manipuliert haben. Trainer, Teamkollegen oder gegnerische Spieler sollen nichts von seinen Aktivitäten gewusst haben.

"Ihre Handlungen haben die Integrität des Spiels gefährdet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Profi-Football beschädigt und möglicherweise den Ruf Ihrer Mitspieler in der gesamten NFL untergraben", schrieb Goodell in einem offenen Brief an Ridley. Das Wetten auf NFL-Spiele gelte seit Jahrzehnten "als einer der schwerwiegendsten Verstöße gegen die Liga-Politik".

Ridley, der in der vergangenen Saison nur fünf Spiele für die Falcons bestritt und das Team Ende Oktober wegen psychischer Probleme verließ, habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet und sein Fehlverhalten eingeräumt. Einen Antrag auf seine Rückkehr kann er frühestens am 15. Februar 2023 einreichen.