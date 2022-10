Die National Football League (NFL) hat Frank Clark von den Kansas City Chiefs wegen illegalen Waffenbesitzes in zwei Fällen gesperrt.

New York (SID) - Die National Football League ( NFL) hat Frank Clark von den Kansas City Chiefs wegen illegalen Waffenbesitzes in zwei Fällen gesperrt. Der Defensive End muss nach den Vorfällen in Los Angeles zweimal zuschauen, Clark verpasst die Heimspiele gegen die Tennessee Titans sowie Jacksonville Jaguars.

Im März 2021 hatte ein Polizist zwei geladene Waffen in Clarks Auto sichergestellt und den Footballprofi festgenommen. Drei Monate später wurde der 29-Jährige erneut mit einer versteckten Waffe erwischt.

Von einem Zivilgericht wurde Clark, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Chiefs, bereits zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung und 40 Stunden Sozialarbeit verdonnert. Der Spieler ist nach seinem Wechsel von den Seattle Seahawks in seinem vierten Jahr bei Kansas City.