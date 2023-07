Basketball-Superstar LeBron James hat sich nach dem Herzstillstand seines Sohnes Bronny (18) an die Öffentlichkeit gewendet. "Allen geht es gut. Wir haben unsere Familie beieinander, sicher und gesund, und wir spüren eure Liebe. Ich werde mehr sagen, wenn wir soweit sind, aber ich wollte allen sagen, wie viel uns eure Unterstützung bedeutet", schrieb der viermalige NBA-Champion bei Twitter.

Er wolle sich "bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken", schrieb der 38-Jährige: "Wir spüren euch, und ich bin so dankbar."

Bronny James soll während einer Einheit am Montag mit seinem College-Basketballteam der University of Southern California zusammengebrochen sein. Am Dienstag hieß es von einem Sprecher der Familie, Bronny sei "stabil" und liege nicht mehr auf der Intensivstation.