Basketball-Talent Bronny James wird künftig für die Universität von South Carolina spielen. Das teilte der älteste Sohn von NBA-Legende LeBron James in einem Instagram-Post mit. Unter ein Foto von sich in der Umkleidekabine der "USC" setzte er die Bildunterschrift "Fight on #committed". Vater LeBron schrieb in einem eigenen Post: "Ich bin so verdammt stolz auf dich, Junge."

Dem 1,91 Meter großen James lagen zuvor Angebote verschiedener hochdekorierter Universitäten vor, der 18 Jahre alte Guard befindet sich noch in seinem letzten Jahr an der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles. Er wurde zum All-American gewählt und nahm Ende März am All-American Game teil. Dort gelangen ihm zwanzig Jahre nach seinem Vater 15 Punkte.

NBA-Topscorer LeBron James hatte zuletzt angekündigt, dass er für jedes beliebige Team aus der Liga spielen würde, um an der Seite seines Sohnes auflaufen zu können. Vielen Experten zufolge hat Bronny, der mit vollem Namen LeBron Raymone James Jr. heißt, gute Chancen, im NBA-Draft 2024 als eines der ersten zehn Talente ausgewählt zu werden.