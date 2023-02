Köln (SID) - Tom Brady im Bierzelt? Darauf hofft zumindest Jakob Johnson, ehemaliger Teamkollege des Star-Quarterbacks. "Ich hoffe, dass man ihn vielleicht öfter nach Deutschland bekommt, wenn der Ruhestand jetzt hält", sagte der gebürtige Stuttgarter im Sky-Interview nach dem erneuten Rücktritt von Brady: "Er hatte mir damals versprochen, dass wir uns auf dem Volksfest treffen. Mal sehen, ob das klappt."

Mit Brady, der am Mittwoch bereits zum zweiten Mal sein Karriereende verkündete, hatte Johnson in der Saison 2019 zusammen bei den New England Patriots gespielt. "Dass er so lange der Inbegriff der Position Quarterback war, hat den Respekt von allen Spielern verdient", sagte der bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag stehende Fullback: "Er hat so viel erreicht. Er kann jetzt in den verdienten Ruhestand gehen."

Ob jemals jemand an den vielerorts als größten Football-Spieler der Geschichte angesehenen Brady heranreichen wird, bezweifelt Johnson. "Ich denke, er hat so ordentlich vorgelegt, das wird einige Jahre dauern", sagte der 28-Jährige: "Diese Marke von sieben Ringen, die Marke von mehr als 20 Jahren in der Liga auf einem enormen Level – das wird schwer für alle Quarterbacks, die nach Tom Brady kommen."