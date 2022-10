Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic die Negativserie in der NBA beendet und im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg geholt.

Köln (SID) - Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic die Negativserie in der NBA beendet und im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg geholt. Das Team um den Berliner gewann in der Basketball-Profiliga gegen die Charlotte Hornets klar mit 113:93, Wagner (21) kam auf 13 Punkte und vier Assists.

Bester Werfer bei Orlando war Paolo Banchero, der Top-Pick des diesjährigen Drafts verbuchte bei seinem starken Auftritt 21 Punkte, zwölf Rebounds und sieben Assists. Mit einer 1:5-Bilanz ist das Team aus Florida weiter Letzter der Eastern Conference.

Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks 108:119 bei Titelkandidat Milwaukee Bucks. Der deutsche Center sammelte sechs Punkte, hinzu kamen acht Rebounds. Bei den Bucks war der Topscorer wie so oft Griechenlands Superstar Giannis Antetokounmpo (30 Punkte).

Derweil spitzt sich die Krise der Los Angeles Lakers immer weiter zu. Der Rekordmeister kassierte im fünften Saisonspiel die fünfte Niederlage, bei den Minnesota Timberwolves setzte es ein 102:111. Kein NBA-Team steht schlechter da.

Schwacher Trost für LeBron James: Der Starspieler der Lakers erreichte zum 1135. Mal die 20-Punkte-Grenze und löste Karl Malone (1134) in der ewigen NBA-Bestenliste als Nummer eins ab. James, der zum ersten Mal in seiner Karriere mit fünf Pleiten gestartet ist, erzielte in Minneapolis 28 Punkte.

Trainer Darvin Ham kritisierte die Ballverluste: "Wenn man sich 22 Turnovers leistet, aus denen sie 25 Punkte machen, ist es sehr schwierig, in dieser Liga zu gewinnen."