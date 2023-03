Köln (SID) - Die Los Angeles Lakers haben die Trikotnummer ihres früheren spanischen Starspielers Pau Gasol "retired" und sein Jersey unters Hallendach gezogen. Es wurde direkt neben den beiden Trikots der verstorbenen Klublegende Kobe Bryant (8+24) platziert, Gasols 16 wird von der Franchise nie wieder vergeben.

"Der heutige Abend übertrifft wirklich jeden Traum oder jede Erwartung, die ich hatte, weil es so viel bedeutet", sagte der langjährige NBA-Profi Gasol (42). Dass sein Trikot nun neben Bryants hänge, mache ihn "traurig und glücklich", es sei "schmerzhaft und erfreulich" zugleich. Gasol kamen bei der Enthüllung die Tränen.

Die Zeremonie fand im Rahmen des Heimspiels der LA Lakers in der Basketball-Profiliga gegen die Memphis Grizzlies statt (112:103). Mit Bryant hatte Gasol von 2008 bis 2014 für den Rekordmeister gespielt, 2009 und 2010 wurden sie Seite an Seite Champion.

"Ich vermisse ihn sehr", sagte Gasol über Kobe Bryant, der Anfang 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. "Ich kann nicht mehr tun, als seiner Familie Liebe zu geben. So gehe ich damit um." Bryants Witwe Vanessa ist die Patin von Gasols Tochter Elisabet Gianna.

Gasol ist der siebte Europäer und der elfte ehemalige Lakers-Spieler, dessen Jersey in der NBA "retired" wurde. Er ist wie das deutsche Basketballidol Dirk Nowitzki, dessen Trikotnummer (41) die Dallas Mavericks aus dem Verkehr gezogen haben, in diesem Jahr Kandidat für eine Aufnahme in die Hall of Fame.