Quarterback-Legende Tom Brady steht nach Medienberichten in den USA vor einem Investment in die Las Vegas Raiders.

Quarterback-Legende Tom Brady steht nach Medienberichten in den USA vor einem Investment in die Las Vegas Raiders. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion soll laut ESPN und NFL Network bei der Franchise aus dem US-Bundesstaat Nevada einsteigen, allerdings als "stiller Teilhaber" - in die Football-Belange soll sich Brady nicht einmischen.

Die Teambesitzer der NFL sollen auf ihrer Sitzung in diesem Monat in Minnesota über die Offerte des 45-Jährigen entscheiden. Wie ESPN berichtet, habe der Deal keinen Einfluss auf Bradys Zehnjahresvertrag als TV-Experte bei Fox, für den er 375 Millionen US-Dollar kassiert.

Besitzer der Las Vegas Raiders ist Mark Davis und damit ein alter Bekannter Bradys: Dem Unternehmer, der das Team aus Oakland in die Glücksspielstadt holte, gehören auch die Las Vegas Aces, Champion in der Basketball-Frauenliga WNBA, auch dort ist Brady Minderheitseigner.

Seine Karriere hatte Brady im vergangenen Jahr nach 23 Spielzeiten in der NFL beendet, sechsmal triumphierte er im Super Bowl mit den England Patriots" itemprop="name" />New England Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers. Dreimal wurde Brady zum wertvollsten Spieler (MVP) der NFL gewählt.