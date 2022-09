Die Cleveland Cavaliers aus der NBA haben in einem spektakulären Trade Top-Guard Donovan Mitchell von den Utah Jazz verpflichtet.

Köln (SID) - Die Cleveland Cavaliers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben in einem spektakulären Trade Top-Guard Donovan Mitchell von den Utah Jazz verpflichtet. Dies berichtet ESPN. Im Gegenzug wechseln für den dreimaligen Allstar der Finne Lauri Markkanen sowie die Jungstars Collin Sexton und Ochai Agbaji nach Salt Lake City.

Utah erhält zudem drei ungeschützte Erstrundenpicks von den Cavs. Bereits Anfang Juli hatten die Jazz im französischen Nationalspieler Rudy Gobert ihren neben Mitchell zweiten Topmann transferiert und dafür unter anderem vier Erstrundenpicks von den Minnesota Timberwolves erhalten.

Während Utahs CEO Danny Ainge damit in den kommenden Jahren nach Herzenslust ein neues Team aufbauen kann, sind die Cavaliers künftig wohl so stark wie seit dem Abgang von LeBron James nicht mehr. Unter dem Superstar hatte Cleveland von 2015 bis 2018 viermal in Folge die NBA-Finals erreicht (ein Titel).