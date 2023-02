In der NBA bahnt sich ein neuer Blockbuster-Deal an. Superstar Kevin Durant steht offenbar vor einem Wechsel von Brooklyn nach Phoenix.

Los Angeles (SID) - In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein neuer Blockbuster-Deal an. Superstar Kevin Durant steht offenbar vor einem Wechsel von den Brooklyn Nets zu den Phoenix Suns. Das berichten US-Medien wie ESPN am Donnerstag.

Der 34 Jahre alte Forward Durant sowie Teamkollege TJ Warren schließen sich demnach der Franchise aus Arizona an, im Gegenzug wechseln Mikal Bridges, Cam Johnson und Jae Crowder nach New York. Die Nets erhalten zudem vier Erstrunden-Picks im Draft.

Auch die Los Angeles Lakers sorgen laut Medienberichten für einen Mega-Trade, an dem offenbar drei Franchises beteiligt sind. Die Kalifornier geben demnach Russell Westbrook sowie einen Erstrunden-Pick 2027, Forward Juan Toscano-Anderson und Center Damian Jones an Utah Jazz ab. Von dort wechselt Point Guard Mike Conley und Guard Nickeil Alexander-Walker zu den Minnesota Timberwolves. Die Lakers erhalten wiederum Point Guard D'Angelo Russell, Malik Beasley und Jarred Vanderbild von den T-Wolves.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder bekommt damit in L.A. auf seiner Position einen neuen Konkurrenten. Zuletzt hatte der Point Guard zur Startformation des Teams um Superstar LeBron James gehört, Westbrook kam dagegen von der Bank. Nun duelliert sich der Braunschweiger mit D'Angelo Russell.

Mit Durant würde Brooklyn einen weiteren Starspieler verlieren. Erst in der Nacht zu Dienstag war der Wechsel von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks um MVP-Kandidat Luka Doncic perfekt gemacht worden.