James Harden (32) wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Profiliga NBA von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers.

New York (SID) - Basketball-Superstar James Harden (32) wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Profiliga NBA von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers. Dafür soll laut ESPN und The Athletic unter anderem der Australier Ben Simmons zu den Nets gehen.

Wenige Stunden vor der Trade-Deadline um 21.00 Uhr MEZ meldeten diverse NBA-Experten den Deal als perfekt. Die Nets sollen demnach zudem Seth Curry, Andre Drummond und zwei Erstrunden-Draftpicks erhalten, dafür wechselt auch Paul Millsap zu den 76ers.

Harden, Liga-MVP (wertvollster Spieler) in 2018, war erst im Januar 2021 von den Houston Rockets nach Brooklyn transferiert worden. Dort sollte er die Nets an der Seite von Kevin Durant und Kyrie Irving zu einem echten Meisterschaftsanwärter machen.