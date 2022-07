Köln (SID) - Von seinen beiden Meisterringen wird sich Slawa Medwedenko im Rahmen einer Auktion trennen, und auch durch Beziehungen im Basketball will der zweimalige NBA-Champion seiner vom Krieg gebeutelten Heimat Ukraine helfen. "Die Lakers haben schon Sportklamotten für über 500 Kinder geschickt", sagte Medwedenko dem Münchner Merkur und der TZ (Donnerstagausgaben). Der 43-Jährige hatte von 2000 bis 2006 für das Team aus Los Angeles gespielt.

Die L.A. Lakers, mit denen Medwedenko 2001 und 2002 an der Seite von Kobe Bryant und Shaquille O'Neal seine zwei Titel gefeiert hatte, planen nach Angaben des Ukrainers "weitere finanzielle Hilfe. Auch die FIBA (Basketball-Weltverband, d.Red.) hat schon Unterstützung und ein spezielles Programm angeboten. Viele ehemalige Weggefährten aus der NBA haben sich gemeldet, um mir zu helfen. Die Sportwelt steht zusammen."

Derzeit ist er in Warschau, "um an einem Benefiz-Basketballspiel teilzunehmen. Wir wollen Spenden sammeln und auf der ganzen Welt auf den Krieg aufmerksam machen", so Medwedenko: "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von unseren Alliierten und den Menschen aus Europa."

Bei der Idee, die Meisterringe zu versteigern, waren seine Landsleute das Vorbild. "Die Ukrainer spenden viel Geld für den Krieg, sie geben ihr letztes Hemd", sagte Medwedenko, "Kinder verkaufen ihre Spielsachen, um Geld für die Armee zu sammeln. Wir können nicht nur auf Waffen warten, die uns geliefert werden. Wir müssen selbst aktiv werden."