New York (SID) - Finalisten aus vergangener Saison eröffnen neue NBA-Spielzeit: Champion Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry empfängt zum Auftakt am 18. Oktober die Los Angeles Lakers. Bereits zuvor trifft Vizemeister Boston Celtics auf die Philadelphia 76ers. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor.

Zwei Spiele der neuen Saison werden außerhalb der USA stattfinden. Die Miami Heat treffen am 17. Dezember in Mexiko-Stadt auf die San Antonio Spurs, die Chicago Bulls spielen am 19. Januar in Paris gegen die Detroit Pistons.

Jedes Team wird in der regulären Saison bis zum 9. April jeweils 82 Spiele bestreiten. Danach beginnen die Play-off-Spiele. Am 8. November ist spielfrei, um die Basketballfans zur Stimmabgabe bei den US-Zwischenwahlen zu animieren.