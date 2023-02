Die Munich Ravens tragen die Heimspiele in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) im Sportpark Unterhaching aus.

München (SID) - Die Munich Ravens tragen die Heimspiele in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) im Sportpark Unterhaching aus. Das gab die Franchise bekannt. Die Münchner feiern am 4. Juni ihre Premiere, zum Auftakt geht es im Stadion des Fußball-Regionalligisten SpVgg Unterhaching gegen die Raiders Tirol.

"Wir sind froh, mit der SpVgg Unterhaching einen starken Partner und mit dem Sportpark Unterhaching ein großartiges Zuhause gefunden zu haben", sagte Sebastian Stolz, General Manager der Ravens: "Das Stadion ist hervorragend für unsere Heimspiele geeignet und verkehrstechnisch sehr gut angebunden."

Der Sportpark Unterhaching bietet Platz für mehr als 13.000 Zuschauer. Die Ravens sind in der ELF der siebte deutsche Vertreter neben den Teams Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Rhein Fire, Berlin Thunder und Leipzig Kings.