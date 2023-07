Nach dem Lizenzentzug der Leipzig Kings in der European League of Football bleiben deren absolvierte Saisonspiele laut Ligamitteilung in der Wertung.

Nach dem Lizenzentzug für die Leipzig Kings in der European League of Football (ELF) bleiben die absolvierten Saisonspiele der Franchise in der Wertung. Das gilt auch für den nachträglich als 0:35 gewerteten kurzfristig abgesagten zweiten Vergleich mit den Prague Lions. Dies gab die Liga am Dienstag bekannt.

Die Rückspiele gehen mit dem gleichen Ergebnis wie die Hinspiele in die Statistik. Eine Ausnahme bildet das Duell mit den Fehervar Enthroners, hier wird das Resultat zugunsten der Ungarn (47:24) gedreht. Den Cologne Centurions, deren Spiele gegen Leipzig nicht stattfanden, werden zwei Siege gutgeschrieben. Um eine ausgeglichene Punktedifferenz zu erreichen, werden laut ELF beide Begegnungen mit 16:16 gewertet. Dies entspricht den im Durchschnitt erzielten Punkten der Centurions.

"Es war uns sehr wichtig, die möglichst fairste Lösung zu finden. Es mag kompliziert klingen, aber unser Ziel war es, die Play-off-Chancen der Teams so nah wie möglich daran zu bemessen, wie die Spiele ausgegangen wären", sagte ELF-Commissioner Patrick Esume.

Die Kings, Gründungsmitglied der europäischen Liga 2020, hatten sich wegen finanzieller Schwierigkeiten aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Die ELF entzog den Leipzigern danach die Lizenz.